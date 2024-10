Ministro Cataldo descarta candidatura al Congreso, pero advierte: “No hay que escupir al cielo”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a nuevo proyecto que pone fin al Crédito Aval del Estado (CAE).

En primer lugar, el ministro reiteró el respaldo al proyecto presentado y señaló que su diagnóstico en materia educacional es que “no tenemos correcciones menores que hacer. Hay un sistema de financiamiento que es excesivamente caro y no está respondiendo a las necesidades de las personas”.

En la misma línea, catalogó de injusto “señalar que presentamos este proyecto en coyuntura electoral”, ya que en todos los años del Gobierno “han habido elecciones”. Además, agregó que ante el cuestionamiento de que hay otras crisis en el sistema educacional que son más urgentes de abordar “la verdad es que las estamos enfrentando todas”.

“Hay discusiones que simplemente tenemos que empezar en algún minuto, ¿nos vamos a demorar dos o tres gobiernos? probablamente”, aseveró.

El ministro también abordó las preocupaciones respecto a la fijación de recursos de los aranceles en las universidades y la eliminación del Copago. Al respecto, afirmó que “han habido todo tipo de reacciones, lo cierto es que sabíamos que era parte de la discusión, tanto así que el Copago en el décimo decil lo abrimos”.

En la misma línea, explicó que “hay que mirar cuántos estudiantes de los deciles de más ingresos tiene cada institución. Hay instituciones que sabemos que van a tener más ingresos que los que tienen hoy” y otras que “tendrán menos ingresos, porque se concentran menor cantidad de estudiantes de deciles mayores”. Ante lo anterior, reiteró que “por eso dejamos abierto el décimo, porque sabemos que puede tener un impacto (…) habrá que discutir, mirar y construir acuerdos. Entiendo esta etapa inicial en la que se fijan los temas y sabíamos que este era uno”.

El ministro también hizo una crítica al sistema político argumentando que “hemos entrado en un ciclo hace mucho rato en el que lo que proponga el Gobierno está malo”, pero pese a lo anterior, aseveró que “una parte importante de la oposición sabe que esto (el proyecto CAE) hay que hacerlo”.

Finalmente, el ministro fue consultado si renunciaría a su rol en el Ministerio para una eventual candidatura al Parlamento. Al respecto, señaló que “no está en mi perspectiva hoy, hemos estado concentrados en sacar este proyecto” y agregó que “el desafío de la cartera es grande”. No obstante, pese a que aseguró que “nadie ha hablado conmigo ni me ha propuesto nada, y hoy no lo tengo como parte de mis prioridades” advirtió que “he aprendido que uno no tiene que escupir al cielo”.