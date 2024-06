Rector Covarrubias (UAI) respalda a Devés y acusa “incubación de intolerancia” en el mundo universitario

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el rector de la UAI, Francisco Covarrubias, se refirió a las manifestaciones al interior de la Universidad de Chile, al CAE y reforma al sistema político.

En primer lugar, Covarrubias nos compartió su visión sobre las movilizaciones que se han desarrollado al interior de la Universidad de Chile, las cuales han implicado cuestionadas protestas en contra de la rectora Rosa Devés. El rector de la UAI afirmó que “el mundo universitario siempre ha sido reflejo de lo que es la sociedad”, y que “lo que vemos en la Universidad de Chile son aspectos que en la sociedad se han ido incubando: intolerancia, la falta de diálogo”.

En la misma línea, puntualizó en que “las tomas no son cosas de mayorías o minorías”, sino que “son actos violentos e inaceptables”. Por ello, enfatizó en que, ante las solicitudes de romper relaciones con instituciones académicas israelíes como forma de protesta contra el conflicto en Gaza, “es la peor fórmula”.

Así Covarrubias valoró y respaldó el rol que ha ejercido Devés ante las manifestaciones: “Ella ha resistido (…) da cuenta de no claudicar frente acciones que no son aceptables”.

Con respecto a la propuesta del economista Sebastián Edwards de sacar Beauchef de la Universidad de Chile y sus recientes declaraciones en contra de los estudios de las Humanidades, el rector Covarrubias se mostró en desacuerdo ante la idea. De esta manera, argumentó que “los principales colegios de ingeniería en el mundo tienen un 25% de su curriculum, al menos, en humanidades”. En la misma línea, señaló que “cuando irrumpe la Inteligencia Artificial (IA), la pregunta es ¿necesitamos más programadores en el mundo o necesitamos más gente que comprenda la complejidad del ser humano?”

CAE

“Me parece que el CAE ha mejorado sustancialmente (…) esa lógica de decir que el Estado te provee y tú le devuelves en la medida que puedes, me parece que es justa y una buena solución”, puntualizó el rector de la UAI al ser consultado por una eventual propuesta de condonación del CAE.

Así cuestionó que “pensar que las cosas aparecen de la nada, se condonan y después se paga la deuda a los profesores ¿cuándo vamos a sumar lo que significa eso?”.

Reforma al sistema político

Finalmente, en el contexto de analizar una reforma al sistema político, el rector de la UAI se refirió a una posible candidatura presidencial de Michelle Bachellet. De esta manera, señaló que “todo parece indicar que la presidenta Bachelet puede ser candidata de nuevo, yo creo que no hay que descartarlo (…) yo me acuerdo que para la segunda vez -que fue electa presidenta- todos decía ‘no si no quiere’… a lo mejor quiere”.

Dicho lo anterior, el académico cuestionó las reformas de la expresidenta Bachelet, en particular la del sistema político: “fue la peor, hoy esta fragmentación que tenemos hace ingobernable a los países. Espero que los partidos grandes puedan ponerse de acuerdo”.