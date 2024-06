Juan Manuel Astorga y y nuevo proyecto de retiro de fondos: “Hay algunos parlamentarios que no les importa lo que pasa en Chile, sólo el cómo acarrear un cierto respaldo de características populistas”

El martes 11 de junio, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, presentó un nuevo proyecto que permite que los cotizantes de AFP puedan retirar el 10% de sus fondos previsionales. Esto tras el fin de la “veda” legislativa y pese a que el Gobierno ha rechazado que se promuevan estas iniciativas por el daño que significa para la economía del país.

En una nueva editorial en ‘Ahora Es Cuando‘, Juan Manuel Astorga se refirió a la propuesta presentada por el diputado Rivas y los efectos que tendría.

Al respecto, nuestro conductor comenzó planteando “¿Sería un nuevo retiro de los fondos de pensiones dinamitar la recuperación que está teniendo la economía y las perspectivas hacia adelante?”. Ante esta interrogante, hizo hincapié en que “hay quienes están dispuestos a poner la dinamita y, de hecho, activarla, uno de ellos, el diputado Gaspar Rivas, exPDG, que anunció ayer que ingresó un nuevo proyecto para sacar plata de las AFP”.

Esta iniciativa se suma a la de otros diputados, como Pamela Jiles (Partido Humanista), por lo que, a su juicio, “hay algunos parlamentarios que simplemente no les importa lo que pasa en Chile, sólo el cómo acarrear un cierto respaldo de características totalmente populistas, porque no se leen, no lo entienden o no les importa lo que digan informes como el Banco Central”.

Por último, Astorga insistió en que “uno no puede esperar que se solucione el problema de las pensiones a partir de un proyecto que se está discutiendo en el Congreso y sobre el que cuesta tanto ponerse de acuerdo, y al mismo tiempo estar descapitalizando los ahorros de los propios chilenos”. En ese sentido, “el que no entienda esta discusión es una cosa, el que la entiende y le da lo mismo, es otra”.