Chahuán reconoce que recibió invitación a Plan de Búsqueda y esgrime “razones logísticas” por su ausencia

El senador y presidente de Renovación Nacional abordó la polémica por la ausencia de Chile Vamos en el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda.

En conversación con Ahora es Cuando, el timonel RN, Francisco Chahuán respondió a los cuestionamientos del Presidente Boric luego de que ningún líder de oposición asistiera a la presentación del Plan Nacional de Búsqueda. Sobre esto, el senador afirmó que “a nosotros nos llegó la invitación como presidente de la Comisión del Senado, no como presidente de partido, nadie me llamó por teléfono para confirmar la actividad. Me habría encantado ir, pero por un tema logístico no pude asistir”, sostuvo.

En esta línea, agregó que “he sido el que ha estado trabajando intensamente para poner en relieve, no solamente el Plan de Búsqueda, sino también que el Servicio Médico Legal tenga las condiciones técnicas y humanas para poder acreditar, la identificación adecuada, de 89 casas con osamentas, personas que han sido halladas hace 22 años (…) yo cité al SML a la Comisión de los Derechos Humanos y el SML dijo que le debía una explicación a Chile y a los chilenos, pero yo creo que no sólo eso, sino que también le debemos una explicación a las familias”.

Recordemos que el ministro de Justicia, Luis Cordero, fue consultado en ‘Ahora es cuando’ por esta situación donde explicó que “en el caso de los parlamentarios se invitaron a todos los miembros de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara y del Senado y en el caso de los presidentes de partidos se enviaron a las secretarías generales como comunicaciones oficiales. Yo lamento la situación que ocurrió ayer honestamente”

Ley de Usurpaciones

Consultado por el veto presidencial anunciado por el gobierno, en el marco de la Ley de Usurpaciones, Chahuán emplazó a la ministra del Interior y sostuvo que “le quiero señalar a la ministra Tohá, que acá hay que dotar al Estado de Chile de una legislación que esté concordante con los países desarrollados y que vaya en esa dirección, donde las personas tengan la capacidad de defenderse. Lo peor es que hemos perdido la capacidad de asombro y pareciera que todos los días ocurren atentados, ocupaciones de predios en la Región de La Araucanía y estos son hechos que nos parecen dramáticos”.