Ministro Cordero por plan de búsqueda: “Como Estado dejamos que esto quedara confinado en los pasillos de los tribunales”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió en ‘Ahora es cuando’ a la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, como también a los alcances e impactos que puede generar esta iniciativa para el país.

Sobre la presentación del plan, donde se le observó muy emocionado y al ser consultado por la metodología de búsqueda, explicó que “sabemos quiénes son, pero no conocemos sus trayectorias, que es lo primero, saber las condiciones y circunstancias en las que fueron detenidas es bien relevante. Conocer las trayectorias es el primer acto de reparación para sus familias, la segunda tiene que ver con la cantidad de información que el Estado dispone y eso está mayoritariamente en expedientes judiciales y eso pasa porque la sociedad chilena adoptó el mecanismo de búsqueda judicial, lo que creo no fue un error en el momento”.

En esa línea fue muy crítico al sostener que “como Estado creo que, en algún sentido, dejamos que esto quedara confinado en los pasillos de los tribunales. Siempre se puede hacer más, pero lo que estamos haciendo hoy no hubiera sido posible sin la información que tenemos de los últimos 20 años”.

Conversaciones con la oposición

En relación a los diálogos que mantuvo con las distintas bancadas, pero en especial con la oposición, para conformar este Plan de Búsqueda, el secretario de Estado expresó que existen dos conclusiones principales que “en Chile se cometieron violaciones a los Derechos Humanos y que eso no se puede volver a cometer”.

Pese a que la oposición política participó para poder llevar esta iniciativa a cabo, durante la presentación del programa destacó su ausencia. Sin embargo, el titular de Justicia explicó que “en el caso de los parlamentarios, se invitaron a todos los miembros de las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara y el Senado, ahí están todas las bancadas y en el caso de los presidentes de partidos, se enviaron a Secretarías Generales como comunicaciones oficiales. Yo lamento lo que ocurrió ayer, porque quiero ser bien transparente, en las conversaciones, hay dos personas que, en lo particular, siempre me han manifestado voluntad y la idea de que este es un compromiso esencial y básico del Estado, como lo es el Senador Chahuán y Macaya. Yo lamento la situación que se produjo ayer con las comunicaciones, no tengo ninguna duda del compromiso y a ellos se lo agradezco en particular”.