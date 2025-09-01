Juan Manuel Astorga: Las tensiones claras al interior del Partido Comunista

Con una convocatoria menor a la esperada, este fin de semana se realizó la conmemoración de los 2 años de la muerte de Guillermo Tellier, histórico presidente del Partido Comunista que le permitió a la tienda crecer políticamente en el siglo XXI. La instancia fue aprovechada por el actual timonel del PC, Lautaro Carmona, para acusar a la prensa de tergiversar sus polémicas declaraciones en las últimas semanas, como una estrategia de ‘aislar’ a la colectividad.

En su editorial de ‘Ahora Es Cuando’, nuestro conductor Juan Manuel Astorga acusó a Carmona de estar faltando a la verdad: Una cosa es sacar de contexto, y otra (como apunta Astorga que realmente pasó) es realizar declaraciones incendiarias y luego arrepentirse.

Esto en referencia a los polémicos dichos de Carmona sobre Mario Marcel, el exministro de Hacienda, a quién acusó de poner los ingresos por sobre las necesidades sociales durante su tiempo en el gobierno. Por eso, Astorga apuntó a que si se va a realizar “dichos con lanzallamas”, después es cosa de aclararse en vez de culpar a los medios.

Como si fuera poco, Carmona también usó la instancia para asegurar la inocencia de Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta que ahora busca un cupo en el Congreso pese a estar en pleno proceso judicial en su contra por el caso Farmacias Populares. Por eso no es de extrañar que hasta la propia Jeannette Jara, militante PC y candidata presidencial de la izquierda, se haya restado de la ceremonia.

