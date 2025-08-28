Juan Manuel Astorga: La traición del Partido Comunista tras insólitas críticas a Marcel

No llevaba mucho tiempo fuera del gobierno cuando Mario Marcel recibió críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Los dichos del timonel del PC no fueron suaves, acusando que el exministro de Hacienda “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Inmediatamente sus dichos generaron rechazo en el resto del oficialismo. La propia Jeanette Jara, candidata presidencial y militante del PC, dijo no compartir las palabras de Carmona y enfatizó que la responsabilidad fiscal es fundamental para el país.

En su comentario Editorial Infinita, nuestro conductor Juan Manuel Astorga disparó que la movida de Carmona es “de una deslealtad que bordea en lo absurdo”. No solo porque torpedea y complica nuevamente la campaña de una carta de su propio partido, sino que además porque puso en duda al propio presidente de la República, Gabriel Boric, y las razones por las cuales Marcel salió del gobierno.

Se trata de un nuevo descuadre de un partido que ya le ha dado dolores de cabeza a La Moneda en el pasado, pero Astorga apunta que es más insólito considerando que la carrera presidencial parece estar más encendida que nunca y Jara ha tenido problemas para mantener su primer lugar en las encuestas. Astorga aseguró que lo de Carmona es abiertamente una traición al gobierno y a su propio sector, y se preguntó si será la última de este tipo.

No solo eso, sino que el conductor también apuntó a que hay quienes teorizan que el PC asumió que Jara no ganará la presidencial, y por eso decidió “morir con las botas puestas”. Lo que logran es solo alejar a la candidata de su propio partido.

