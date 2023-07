Juan Manuel Astorga y el capitalismo del presidente Boric: “Aquí aplica el refrán de cómo borrar con el codo lo que se escribió con la mano“

En entrevista con el programa de radio y televisión de la BBC, HardTalk, el presidente Boric abordó los cuestionamientos del exjefe del Banco Central, el que sostuvo que el mandatario debería entender que los chilenos no quieren derrocar el capitalismo, sino que quieren arreglarlo. Ante esto, el jefe de Estado expresó que “no estoy de acuerdo con Andrés Velasco, creo que eso está en disputa, en una disputa permanente (…) Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad”.

En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga se refirió a los dichos del presidente Boric, asegurando que esto es tal cual al refrán de “cómo borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, agregando que “no sirve de mucho hacer una gira para traer inversiones de capital, si a mitad del viaje dices en no creer en el capitalismo. Dice querer avanzar a un Estado de Bienestar, como si el capitalismo no formara parte de ello, hay una confusión de concepto que llega a ser bien preocupante, no existen Estados de Bienestar donde el capital no es parte clave para generar los recursos necesarios”.

De esa forma, el conductor del programa recalcó sus dichos de una de sus últimas editoriales donde explicó la dualidad de Gabriel Boric, señalando que para esta oportunidad “el presidente se sube de impecable traje al avión presidencial, da lo mismo si usa corbata o no, y se baja de polerón de los Rolling Stones, se subió el presidente de la República y se bajó Gabriel Boric. Hay que saber habitar el cargo y saber que cuando se conversa con la prensa hay que tener claros los conceptos”.