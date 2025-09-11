CON PERMISO | Diputada Camila Musante: “Si ser populista es pensar en el ciudadano promedio, lo soy”

Camila Musante es una persona multifacética: Abogada, ambientalista, boxeadora, cantante, escritora de una novela, feminista y diputada. Su carrera política se ha vivido desde la independencia pero asociada a distintas coaliciones de izquierda: El Frente Amplio, el Partido Comunista y ahora el PPD. Su razón para esto es simple: Se considera una política de izquierda, pero quiere representar a sus electores, no a una coalición en específico.

En esta nueva entrega de ‘Con Permiso En Infinita’, Musante y nuestro Rodrigo Bravo tuvieron una amplia conversación que abarcó desde críticas a la propia izquierda (“se ha alejado de cuestiones que le importan a los sectores más vulnerables”) hasta su intento de hacer que el 17 de septiembre fuese feriado (“¡Se intentó!”) y su rechazo al rodeo (“la crueldad no es tradición”).

Musante reconoce que tiene amigos en distintas partes del espectro político, como los diputados Henry Leal (UDI) y Ximena Ossandón (RN), y que para ella lo importante es representar las necesidades del ciudadano promedio: “Si eso es ser populista, soy populista” reconoce sin complejos.

Pese a estar resfriada, la diputada hasta cantó un poco. Súmate a esta conversación en ‘Con Permiso En Infinita’, disponible en Youtube, Spotify e Infinita.cl. Conversaciones con la generación joven de la política cada jueves a las 19:00.

