CON PERMISO | Jaime Bellolio: “Con José Antonio Kast siempre tuvimos diferencias valóricas”

En el estreno de ‘Con Permiso En Infinita’, nuestro nuevo podcast en donde Rodrigo Bravo conversa con la generación joven de la política sobre lo humano, lo divino y la contingencia, el alcalde de Providencia Jaime Bellolio (UDI) reflexionó sobre su historia en el servicio público y las figuras que marcan la actualidad.

Desde el regreso de la tradicional fonda del Parque Inés de Suárez hasta la condición de Providencia como ‘el nuevo centro’, Bellolio también retrocedió a sus comienzos en la política vinculado a José Antonio Kast (Republicanos) y las diferencias que los hicieron emprender rumbos distintos.

El exvocero de Gobierno además hizo hincapié en lo que ve como similitudes de estilo entre el fallecido presidente Sebastián Piñera y la actual carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei: “Él siempre me decía que el tiempo de un servidor público no es suyo, le pertenece a la gente”.

La conversación se extendió a aspectos como su atípica amistad con el presidente Gabriel Boric aunque “pensamos distinto en todo menos en música”, e incluso las posibilidades de que él mismo busque una opción hacia La Moneda en el futuro. ‘Con Permiso En Infinita’, un podcast político distinto junto a Rodrigo Bravo, editor político de Meganoticias.

Estreno todos los jueves a las 19hrs por Youtube, Spotify e Infinita.cl