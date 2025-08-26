El Análisis Político: La polémica propuesta de Kast por pensiones

La propuesta para pensiones de José Antonio Kast provocó una arremetida de casi todo el resto del espectro político. Desde Evelyn Matthei (Chile Vamos) hasta el gobierno criticaron la iniciativa del candidato presidencial republicano, quien busca eliminar el ‘préstamo al Estado’ de la reciente Reforma de Pensiones y cambiarlo por “la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado”.

Jeannette Jara, la candidata del oficialismo, acusó que la medida evitaría la mejora de pensiones inmediata para 1.400.000 de chilenos, mientras que tanto Matthei como expertos acusaron incapacidad de financiar una medida que aumentaría significativamente la deuda del Estado. Por su parte, Ignacio Briones, exministro de Hacienda y parte del equipo de Matthei, cuestionó que Bernardo Fontaine, hoy parte del equipo de Kast, esté detrás de la iniciativa cuando también fue el ‘padre’ del préstamo al Estado como forma de destrabar la reforma.

¿Se abre un flanco en la campaña del Republicano? Así lo revisó Rodrigo Bravo en ‘El Análisis Político’.