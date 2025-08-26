Ignacio Briones apunta a Kast por pensiones: “Si hubieran estado ellos gobernando no habríamos tenido reforma”

En conversación con Ahora es Cuando, Ignacio Briones, el nuevo asesor económico del equipo programático de Evelyn Matthei, abordó los desafíos de la campaña de la abanderada de Chile Vamos y deslizó una crítica al programa de José Antonio Kast y aseguró que “el crecimiento no cae de Marte, lo de tener carácter es un slogan”.

Asimismo, el exministro de Hacienda, aseguró que “para crecer hay que tener gobernabilidad, y creo que Evelyn Matthei es la persona que puede ofrecer eso”, y apuntó en contra de Republicanos y José Antonio Kast y afirmó que “si hubieran estado ellos gobernando no habríamos tenido reforma previsional”.

Respecto de las diferencias del programa de Evelyn Matthei y José Antonio Kast en materia de recorte fiscal, afirmó que el plan de la exalcaldesa recortará 8 mil millones de dólares en cuatro años, a diferencia del Republicano que promete la misma cifra en 18 meses. Sobre esto, Briones fue enfático y dijo que “prometer estas cifras es vender humo”, y finalizó que “cuando uno tira estas cifras rimbombantes te tienen que explicar cómo se hace, si no, no vale, es engañoso”.

