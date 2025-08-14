El Análisis Político: La Moneda arremete contra Kast

El gobierno salió a criticar al candidato presidencial Republicano por sus dichos denostando el trabajo del Congreso. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló en Infinita que Kast ‘actuó con la hostilidad que lo caracteriza’ y que podría admitir que ‘metió la pata’, mientras que la vocera Camila Vallejo puso en duda el aporte que hizo el Republicano cuando fue parlamentario

¿Se trata de una nueva estrategia? Lo revisa Rodrigo Bravo en una nueva entrega de ‘El Análisis Político’.