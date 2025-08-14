Ministro Elizalde tras aclaración de Kast por sus dichos contra rol del Congreso: “Responde con la agresividad que acostumbra”

En conversación con Ahora es Cuando, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, abordó la polémica entre el Gobierno y José Antonio Kast tras las polémicas declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano respecto del rol del Congreso.

Sobre esto último, el jefe de Gabinete, explicó que “lo que yo dije fue que una afirmación de esa naturaleza merece ser aclarada, y acto seguido, el candidato Kast responde con la agresividad que acostumbra cuando se le realiza una pequeña crítica, ni siquiera una tan fuerte”.

En esa misma línea, Elizalde expresó que “quizás habría sido más simple, en vez de salir a agredir haber dicho, metí las patas y punto porque de su propio sector así lo reconoce” y aseguró que “la reacción que él tuvo después fue totalmente destemplada”.

