Triunfo del Rechazo: ¿Qué viene ahora para Chile? ¿De quién depende?

Tras el triunfo del Rechazo y la desestimación de la propuesta de nueva Constitución, en el escenario político se pronostican cambios que impulsan a continuar con un nuevo proceso constituyente.

Con una amplia diferencia de 61,89% de votantes por el Rechazo, contra un 38,14% que votó por el Apruebo, los resultados fueron claros. Por eso, la pregunta es: ¿Qué viene ahora? ¿De quién depende?

En cuanto a la ley se refiere, esta establece en su artículo N°142 que ”continuará vigente la presente Constitución”, sin embargo, el presidente Gabriel Boric, adelantó en su discurso post Plebiscito que su administración trabajará desde ya por un nuevo proceso constitucional.

”Me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar”, expresó el Ejecutivo.

Reunión a primera hora con presidentes del Congreso

Por eso y tras anunciarlo en el discurso antes mencionado, Boric se reunió en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda la mañana de este lunes, con los presidentes de las 2 cámaras del Congreso; el senador Álvaro Elizalde (PS) y el diputado Raúl Soto (PPD), ”para avanzar lo más rápidamente”, dijo .

¿La razón? Las autoridades de ambas cámaras juegan un rol clave en el proceso constitucional, puesto que influyen directamente sobre qué proyectos son debatidos al interior del Congreso.

Así y antes del inicio de la reunión, el presidente del Senado enfatizó el ”cumplir con los mandatos de la ciudadanía”, aludiendo a un nuevo proceso constituyente, con ”humildad y, lo más importante, con diálogo inclusivo. Todas las miradas deben ser consideradas”.

Asimismo, agregó que uno de los mecanismos que -a su juicio- es ”más idóneo” para continuar con el proceso sería mediante una nueva Convención Constitucional. Sobre esto, dijo que ”es parte del diálogo que vamos a tener esta semana, no solo con las fuerzas políticas, sino que también con los representantes de la sociedad civil”.

Por su parte, el diputado Soto comunicó que ”hay que respetar el mandato mayoritario del pueblo de Chile que ha rechazado la propuesta del texto constitucional, y al mismo tiempo, entender que el 80% de los chilenos nos había dicho anteriormente que rechazaba la actual Constitución”.

”Por lo tanto, necesitamos habilitar un nuevo proceso constituyente que sea esta vez acordado de manera transversal, de acuerdo a la reunificación de Chile que permita sentar las bases del Chile del futuro”, agregó el diputado.

Posterior a la reunión de Boric junto a Soto y Elizalde, el presidente participó de un comité político ampliado a las 11:30am.

Entonces… ¿Qué viene ahora?

Como veníamos diciendo, en primer lugar, se mantiene la vigente Constitución del 1980.

Y mientras que el Gobierno tiene la intención de continuar con un proceso constitucional, tienen que pasar al menos 125 días para llevar a cabo una nueva elección de convencionales. Según informó Andrés Tagle, el presidente del Consejo Directivo del Servel.

Durante este periodo, los acuerdos pasan a ser claves, y en ese sentido la llave no se encuentra en el oficialismo, sino en la oposición. ¿Por qué? Pues el gobierno, el oficialismo, no tiene mayorías en ninguna de las cámaras del Congreso, por ende, necesita votos de otros sectores para poder reformar la Constitución.

En ese contexto, entre algunos de los partidos se encuentra la Democracia Cristiana, quienes ya han garantizado una disposición de avance en un nuevo proceso constitucional.

Pero los ojos están puestos especialmente en Chile Vamos.

¿Por qué? Chile Vamos tiene una presencia importante en las bancadas parlamentarias. Ante eso, la disposición que han manifestado en las semanas previas para la redacción de una nueva Constitución, es clave.

Los compromisos del Rechazo para el nuevo proceso constituyente

El pasado 8 de julio, las dirigencias de la UDI, RN y Evópoli, presentaron una carta planteando 10 compromisos para hacer reformas a la propuesta de nueva Constitución y así continuar con el proceso constituyente.

El escrito, en ese momento, se entregó bajo un marco donde el oficialismo instó a la oposición a oficializar su promesa con el proceso constituyente, en caso de ganar la opción del Rechazo. Principalmente porque, hasta términos de junio y principios de julio, aún no existía un pronunciamiento oficial de la derecha.

Ahora, con el triunfo del Rechazo, los 10 compromisos comienzan a tomar un peso relevante, puesto que en el mismo documento, la centroderecha acordó ”llegar a un acuerdo amplio y transversal que permita tener una nueva Constitución para Chile”.

Y a eso, se le añade la carta publicada el pasado 31 de agosto en la que 20 políticos (desde Mario Desbordes de RN hasta personeros del PPD, como el secretario general, José Toro) hicieron un llamado para que se tratara de recuperar el espíritu del acuerdo de noviembre de 2019.

El oficialismo comienza a emplazar a la oposición

La primera en pronunciarse fue Flavia Torrealba, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, diciendo: ”Ahora le toca a la derecha cumplir con su parte”.

Asimismo se unió el senador Javier Macaya: ”Chile Vamos cumple con tu compromiso, queremos una Constitución que una al país”.

E incluso, la diputada y coordinadora por el Apruebo, Karol Cariola, declaró:

”Esta voluntad fuerte y clara que nos trajo a este día no se pierde con este resultado. La Constitución del 80 no nos une ni nos representa. La decisión de dotarnos de una nueva Constitución hoy sigue vigente y ha sido reconocida por los representantes incluso del Rechazo. Durante toda su campaña le prometieron al país que la Constitución del abuso y la dictadura quedara en el pasado. Le han dado su palabra a todo Chile que impulsaran una Constitución a la brevedad. Este desafío por materializar los cambios estructurales sigue en pie y no renunciaremos a ello”.

Revisa los 10 acuerdos de la oposición, aquí:

Compromiso CHV, Doc Definit… by Talía Llanos Chacón