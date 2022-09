¿Cómo excusarse para votar?: Conoce cuándo y dónde se puede hacer el trámite

El padrón electoral habilitado para el día de hoy supera las 15 millones de personas.

La gran pregunta de miles de personas en nuestro país es cómo excusarse de votar en el plebiscito de salida.

Largas filas se han registrado a las afueras de varias comisarías a lo largo del país para quienes buscan excusarse de votar en este proceso.

Desde las 8 de la mañana, las mesas comenzaron a abrir a lo largo del país para recibir los sufragios de los 15 millones de personas que están habilitadas para sufragar según el padrón electoral. El conteo de votos comenzará a las 18 horas, cuando empiecen a cerrarse las primeras mesas receptoras de sufragio.

A pesar del gran padrón electoral habilitado para hoy, miles de chilenos y chilenas no votarán, o al menos buscarán no hacerlo. Al ser una votación de carácter obligatoria, quienes no lo hagan deben excusarse de este sufragio por diferentes razones:

Vivir a más de 200 km del local de votación Enfermedad. Ausencia del paìs. Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Para la primera de estas razones, el individuo deberá acudir presencialmente a cualquier unidad de Carabineros de Chile y dejar una constancia de que, efectivamente, se encuentra a más de 200 km de su punto electoral.

Pero: ¿Hasta qué hora se puede realizar el trámite?

La excusa puede realizarse este domingo 4 de septiembre hasta las 23:55 horas en cualquiera de las más de 900 comisarías y miles de retenes a lo largo del país. En ese lugar, se entregará un comprobante que debe ser guardado cuando la persona que se excusa sea citada a un Juzgado de Policía local por no ir a votar.

¿Qué multas hay si uno no asiste a votar?

Las multas para quienes no asistan a sufragar pueden ir entre las 0,5 UTM y las 3 UTM, lo que equivale a un rango de 30 mil a 180 mil pesos.