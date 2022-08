Rechazo no volverá a emitir polémico testimonio en su franja y defiende que la historia es auténtica

Tras días de polémica por una pieza audiovisual exhibida durante la franja electoral del Rechazo, desde el comando solicitaron al CNTV que no se vuelva a emitir la propaganda protagonizada por Alejandro/Matilde; un joven quien trabajó en comercios sexuales y que relató haber sido baleado con una escopeta, por parte de un cliente que le debía dinero.

De acuerdo a su testimonio, él no demandó al agresor, calificando su decisión como ”su primer acto de amor”.

”Si en Chile nos quisiéramos más, no aprobaríamos el texto que escribió la Convención […] El día del accidente me dispararon con una escopeta, un cliente que me debía plata. Yo le fui a tocar el timbre a su casa”, explica la propaganda.

”Yo me iba yendo a mi auto y sale este cliente con su hijo […] Ni siquiera sentí el dolor de esos balazos, mientras me estaban destruyendo mi cuerpo. […] Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”.

Declaraciones del Rechazo

Los representantes de la Franja Ciudadana por el Rechazo señalaron que ”hemos solicitado no emitir nuevamente el testimonio, teniendo en mente no re victimizar a quien solo quiso compartir su historia. Por lo mismo este martes se emitirá por última vez, ya que fue entregado al CNTV hace tres días”.

”Lamentamos que alguien que solo quiso contar su testimonio de vida, y sus decisiones personales, junto al contexto en que las tomó, sin ningún ánimo de dar lecciones se vea sometido a este nivel de agresiones. Esperamos que el nivel del debate y de los argumentos en esta campaña, busquen informar y no descalificar a quienes participan de él”, concluyeron.

Comunidad LGBT+ acusa falsedad del testimonio y propaganda

El video de Alejandro generó polémica desde el momento en que comenzó a emitirse, y no solo recibió críticas de los adherentes del Apruebo, sino que también de las organizaciones vinculadas a la comunidad LGBT+.

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), emanaron una serie de cuestionamientos tras publicar un tweet donde aparece el protagonista de la propaganda, quien asegura ser un actor y que se trataba de una historia ficticia.

El testimonio del sujeto que dijo haber sido baleado y que no denunció “por amor” sería falso. Jamás habría sido baleado. Aquí anuncia que trabajaría como “actor” para la campaña del Rechazo en un spot que saldría en agosto. ¡Qué miserables! https://t.co/DgeAH2UJb3 pic.twitter.com/tbJs6kC2Ne — Movilh Chile (@Movilh) August 22, 2022

Por otra parte y desde el Gobierno, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió al tema y sostuvo que:

”Es una señal preocupante el que se llame a no denunciar, porque precisamente las cifras que manejamos gracias a las encuestas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es que las personas de la comunidad no se atreven a denunciar, por distintos motivos, por temor a la discriminación […] relativizar agresiones tan graves, aunque sean ficcionadas, como una que podría haber terminado en homicidio, es preocupante”.

Comando por el Rechazo afirma que la historia es real

Sin embargo, la bancada del Rechazo dio a conocer mayores antecedentes sobre el testimonio de Alejandro, detallando el proceso judicial de aquel incidente y comprobando su veracidad, pero con matices.

De acuerdo a información emitida por La Tercera, la causa presentada ante el Juzgado de Garantía de Talca, explica que ”tanto la víctima como el agresor reconocieron la agresión, aunque éste último apuntó a un caso de defensa personal tras haber sufrido una lesión con arma blanca”.

En cuanto a las lesiones, el escrito afirma que el imputado agredió a Alejandro con una escopeta, ”manifestándole que se retirara y comenzando a dispararle, causándole daños en el vehículo y resultando la víctima con una lesión en su brazo izquierdo, específicamente una fractura en su antebrazo izquierdo expuesta 3A, de carácter clínicamente grave”.

Además, según los documentos judiciales, se registra que tanto Alejandro como el agresor presentaron acciones legales en contra del otro.

Alejandro, aunque no denunció inmediatamente, sí presentó una querella contra su agresor a fines de 2020 la cual aún está a la espera de un juicio oral, y también se adhirió a la acusación de la Fiscalía el 8 de abril de 2022.

Adicionalmente, en una audiencia se confirmó que previo un pago de $15 millones, todo podría saldarse en un procedimiento abreviado.

Alejandro responde

Mediante un video y a pesar de las críticas y cuestionamientos, Alejandro confirmó que la historia relatada en la franja del Rechazo es auténtica.

”Yo hice el video con la intención de que se acabe la violencia, de una mirada del amor, del perdón. Si yo elegí perdonar, es un derecho mío y nadie puede cuestionármelo”, comenzó, ”no quiero darle clases ni lecciones a nadie, pero no quiero que me juzguen, porque eso no era lo que yo buscaba”

”Lo único que he recibido son malas palabras, malos mensajes y me juzgan”, cerró.