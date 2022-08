”Es una alegoría a la violencia”: Diputado Winter oficiará al CNTV tras controversial relato en franja del Rechazo

El diputado, Gonzalo Winter (CS), anunció que iniciará las acciones legales para oficial al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), tras la exhibición de una polémica pieza audiovisual durante la franja del Rechazo.

¿De qué se trató?

El pasado domingo y en el transcurso la más reciente transmisión de la franja electoral, apareció el testimonio de Alejandro/Matilde; quien trabajó en comercios sexuales y que relató haber sido baleado con una escopeta por parte de un cliente que le debía dinero.

Ante esto, el individuo afirma que no denunció al agresor ”por amor”, aludiendo a que su sentimiento amoroso es lo que Chile debiese sentir al rechazar la propuesta de nueva Constitución.

”Si en Chile nos quisiéramos más, no aprobaríamos el texto que escribió la Convención […] El día del accidente me dispararon con una escopeta, un cliente que me debía plata. Yo le fui a tocar el timbre a su casa”, explica la propaganda.

“Yo me iba yendo a mi auto y sale este cliente con su hijo […] Ni siquiera sentí el dolor de esos balazos, mientras me estaban destruyendo mi cuerpo. […] Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”.

Revisa el testimonio aquí:

Responde Gonzalo Winter

Es por esto que el parlamentario Winter anunció que recurrirá ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para solicitar explicaciones por la transmisión, puesto que -según él- la propaganda responsabiliza a las víctimas por la violencia que sufren.

”La alegoría que pretende hacer la pieza es reprocharle a la convención constitucional no haber tenido la misma actitud. Es decir, traslada la responsabilidad de la violencia hacia sus víctimas, y especialmente a las víctimas que hacen la denuncia para que el Estado de Derecho se imponga por sobre la violencia”, comienza.

”Esta pieza termina siendo una alegoría de la violencia y termina siendo una pieza que invita a no denunciar este tipo de actos, es decir, a no hacer justicia”.

Así, mediante un comunicado vía Twitter, Winter afirma que en el oficio pedirá que se explique ”cómo fue que se consideró que esta pieza era apta en un horario para menores y si es posible que esta pieza siga apareciendo”.