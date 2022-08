Confusión en la DC: Directiva rechaza retiro de acción judicial en contra de Chahín a horas de ser anunciada

El presidente de la Democracia Cristiana (DC) Felipe Delpin, decidió dar pie atrás en la querella por ”administración desleal” en contra de la ex cabecilla del partido; Fuad Chahín.

Esto se debe a que, según explicó, se tenían antecedentes erróneos para impulsar la querella.

De acuerdo al detalle del documento de ”Desistimiento, Aceptación y Renuncia de Acciones”, presentado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago:

”Que revisados con detención los antecedentes que fundan la querella criminal en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el artículo Nº 118 del Código de Procedimiento Penal, vengo en desistirme de la querella presentada ante el Tribunal de SS”, comienza,

”A su vez, y presente en este acto, don FUAD EDUARDO CHAHIN VALENZUELA de conformidad a lo dispuesto a en el artículo Nº 119 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, acepta expresamente el desistimiento de este querellante”.

Chahín responde ante la decisión

Luego de la polémica decisión, Fuad Chahín declaró ante CNN asegurando que el presidente de la DC habría conversado con él y que le admitió no conocer sobre querella:

”La mentira tiene patas cortas, tanto así que hoy el presidente del partido ha presentado el desistimiento de la querella. Él me señala que fue presentada sin su consentimiento, sin su conocimiento y que además el no compartía lo que se señalaba en esa acción”, asegura el ex diputado.

Asimismo, Chahín afirmó tajantemente que: ”Me voy a preocupar de poder averiguar, si no fue él, quién instruyó que se presentara esta querella sobre hechos falsos, invenciones, tergiversando la realidad, para enlodar mi imagen y para afectar mi credibilidad en un momento en que nos estamos jugando el futuro del país de cara al plebiscito del 4 de septiembre”, cerró el exconvencional.

Quiebre en la DC: rechazan resolución del presidente de retirar querella contra Chahín

El retiro de la querella desató un terremoto al interior de la colectividad y las críticas apuntan directamente hacia la cabecilla: Felipe Delpin.

Se trata de un comunicado que emitió la mesa directiva de la Democracia Cristiana (DC), donde manifiestan rechazar la decisión de su presidente de dar pie atrás con la querella en contra de Fuad Chahín, reclamando una ”acción unilateral” y que no conocen ”las razones que tuvo para renunciar a la defensa de la integridad patrimonial de la Democracia Cristiana”.

En la declaración firmada por los vicepresidentes del partido: Aldo Mardones, Yasna Provoste, Héctor Barria, Patricio Ferreira y Francisca Fernández; sostienen que deben ser los tribunales quienes determinen si hay responsabilidades civiles o penales por este caso.

Así, explican: ”Los demás integrantes de la mesa directiva, que venimos a suscribir esta declaración, manifestamos nuestro desacuerdo con esta acción unilateral y señalamos que no conocemos las razones que tuvo el presidente del partido para renunciar a la defensa de la integridad patrimonial de la Democracia Cristiana, lo que podría entrañar una inhibición permanente para insistir judicialmente en el caso”.

Según declara la directiva: ‘‘No hay, pues, ninguna intención de formular un ataque político, sino sólo actuar en el marco del mandato que hemos recibido para velar por la integridad patrimonial de nuestro partido”.

“Es por ello que solicitaremos a la Fiscalía Centro Norte continuar con la investigación y de la misma forma, al Tribunal que tenga por no acogido el desistimiento de la querella presentada por el presidente nacional Felipe Delpin, toda vez que excede las atribuciones de su mandato legal, incumpliendo nuestros estatutos partidarios y la Ley de Partidos Políticos”, postuló la mesa.

Para finalizar, enfatizaron en su ‘‘responsabilidad de proteger el patrimonio de la Democracia Cristiana” y que insistirán en la búsqueda de acciones judiciales y administrativas ”para esclarecer en los tribunales los hechos observados por el Servicio Electoral”.