Michelle Bachelet sobre propuesta de nueva Constitución: “No es perfecta mas se acerca a lo que yo siempre soñé”

La expresidenta Michelle Bachelet, en medio de su visita a Perú, se refirió a su postura frente al plebiscito de salida. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reafirmó su apoyo a la opción Apruebo. Además, aseguró que no tiene “ninguna intención de volver a postular a ser Presidenta de la República”.

Durante una conferencia de prensa, se le preguntó a la exmandataria sobre el proceso constituyente chileno. Bachelet respondió que “tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes: estoy por el Apruebo“. Sobre la propuesta de Constitución, la alta comisionada afirmó que “de una manera simbólica me recuerda también una canción de Pablo Milanés, que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé‘. Entonces, yo sí estoy por el Apruebo”.

“Estoy por el apruebo” declara @mbachelet, nuestra fundadora, expresidenta y Alta Comisionada de @UNHumanRights en la conferencia de prensa de la ONU en Perú.#MichelleBachelet #AprueboFeliz pic.twitter.com/NrnSfE3rCm — Horizonte Ciudadano (@h_ciudadano) July 20, 2022

Hasta el momento, Michelle Bachelet es la única exmandataria que se ha pronunciado a favor del Apruebo, a diferencia de Eduardo Frei Ruiz Tagle que votará Rechazo, y Ricardo Lagos que no ha explicitado su voto.