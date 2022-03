Will Smith: Actor rompió el silencio sobre el escándalo que protagonizó en los Oscar

Es poco probable que Will Smith vaya a olvidar la noche en la que ganó un Oscar. Después de todo, fue también la noche en donde protagonizó uno de los escándalos más grandes en la historia del premio, golpeando al comediante Chris Rock durante la transmisión en vivo por haberse burlado de su señora Jada Pinkett-Smith. La situación marcó un antes y un despúes en una ceremonia que impidió que el público se concentrara en los ganadores de la noche, incluyendo el propio Smith. Las horas posteriores estuvieron también marcadas por tensión, entre la incertidumbre de si el actor recibirá sanciones por su actuar y el debate mayor sobre cómo manejó la Academia una de las ceremonias más criticadas de los últimos tiempos.

En medio de ese contexto turbulento, Will Smith ha publicado un breve comunicado en sus redes sociales. En este, el intérprete de ‘Rey Richard’ pide disculpas públicas a Chris Rock por su actuar, y rechaza la violencia que utilizó para enfrentar la situación.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, parte diciendo el actor.

Prosigue: “Me gustaría disculparme contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Para finalizar, el comunicado dice: “También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”.

Sus palabras distan de la justificación que ofreció Will Smith en su discurso de aceptación en los Oscar, asegurando en esa ocasión que su actuar fue para ‘proteger a su familia’ y sentenciando que ‘el amor te hace cometer locuras’.