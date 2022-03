Piocha presidencial: Los secretos y mitos que esconde el símbolo del poder Ejecutivo

Este viernes es el cambio de mando que podrá a Gabriel Boric al mando del País. Con ello, se deben cumplir una serie de protocolos históricos de esta ceremonia, pero también son varios los mitos que se esconden tras el. Uno de ellos es el que alberga la piocha presidencial de O´higgins.

La cita esta fijada para este viernes 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional. En esta oportunidad el aforo permitido será de 500 personas, casi dos tercios de lo que se permitía antes del COVID-19.

Entre los ritos que contempla la instancia, se encuentra la promesa o juramento del Presidente electo para asumir en el cargo, además del traspaso de la Banda Presidencial y la piocha de O’Higgins. Esta última es considerada como el emblema del poder presidencial en Chile, su uso esta rodeado de mitos tras su desaparición hace algunos años.

¿Dónde esta la piocha?

Según el portal de el Senado, esta medalla de origen militar, habría sido un obsequio del propio O’Higgins al miembro de la Primera Junta de Gobierno, don José Gregorio de Argomedo. Sin embargo, la que se utiliza actualmente sería una replica, luego de que la original se perdiera en el bombardeo a La Moneda en 1973.

Ante ello, se confeccionó una replica que es la protagonista actual en el cambio de mando.

Algunos testimonios explican que los descendientes de Argomedo se la obsequiaron al forjador de la Alianza Liberal, el Presidente Federico Errázuriz Zañartu, en 1872, con motivo de la inauguración de una escultura de Bernardo O’Higgins.

Su significado místico cobró fuerza cuando el malogrado Presidente José Manuel Balmaceda al ser investido sufrió un inconveniente y la piocha fue a dar al suelo. Esa situación se vinculó con su difícil gobierno y la cruenta Guerra Civil de 1891 que provocó miles de muertos.

Algo similar le ocurrió al Presidente Arturo Alessandri, al asumir su cargo en 1920, por lo que el titular del Senado, Luis Claro Solar, la recogió y se la ciñó de nuevo. “Mal agüero me acompaña, don Luis, la insignia de mando se me quiere escapar”, le dijo Alessandri. Sea coincidencia o no, el Jefe de Estado enfrentó el pronunciamiento militar en 1924 y debió dejar el poder.

Piñera y Bachelet

Por su parte, cabe destacar que tanto a Sebastián Piñera en 2018, como a la expresidenta Michelle Bachelet en 2006 se les cayó la piocha, hecho que ha sido vinculado con las dificultades que enfrentaron en sus respectivos gobiernos.