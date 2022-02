Chernobyl: Ejército ruso toma el control de la central nuclear de Ucrania

Las tropas militares que envió el presidente de Rusia Vladimir Putin a Ucrania, lograron apoderarse de la central nuclear de Chernobyl. Con esta acción la peligrosidad del conflicto aumenta cada vez más.

Según información rescata por CNN, la portavoz de la Agencia Estatal de Ucrania para la Gestión de Zonas de Exclusión, Yevgeniya Kuznetsov, aseguró que durante la mañana de este jueves “la gerencia (de la planta de energía nuclear de Chernobyl) se había ido. Así que no había nadie para dar instrucciones o defender”.

Por su parte, el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijaíl Podoliak, afirmó que “tras un cruento combate perdimos el control de Chernobyl”.

Según el funcionario, las autoridades no tienen información sobre “el estado de las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernobyl, el sarcófago y el almacén de los residuos nucleares”.

Asimismo, El asesor presidencial ucraniano Mykhaylo Podolya aseguró que “se trata de una de las amenazas más graves en la actualidad en Europa”.

La situación había sido advertida por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien publicó en su cuenta de Twitter que “las fuerzas de ocupación rusas están tratando de apoderarse del Chornobyl”.

“Esto es una declaración de guerra contra toda Europa”, manifestó Zelenzky.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022