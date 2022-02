Presidente de Ucrania confirma intentos de Rusia por ocupar Chernobyl

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski confirmó que las tropas rusas están intentando hacerse con el control de la ciudad de Chernobyl.

Tras la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Rusia durante este jueves en distintas ciudades de Ucrania, el presidente Volodomir Zelenski confirmó que las tropas ingresaron a Chernobyl, lugar donde fue el accidente nuclear más grande del mundo. Según el lider ucraniano habría comenzado un ataque a un deposito de desechos nucleares.

“Las fuerzas de ocupación rusas están intentando capturar la central de Chernóbil”, confirmó vía Twitter el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que además confirmó ataques en la zona, sin entrar en más detalles.

Además dijo que “Las tropas ucranianas están dando su vida para que la tragedia de 1986 no se repita” y subrayó que “es una declaración de guerra contra toda Europa”.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

