Selección de futbol femenina de EE.UU. logra igualdad salarial

Un hecho histórico vivieron unas jugadoras de futbol de Estados Unidos, tras lograr igualdad salarial con sus compañeros de la selección de hombres. La decisión se logró gracias al acuerdo firmado con la Federación de Fútbol (US Soccer) del país norteamericano.

Con este logro, la selección femenina pudo ponerle fin a una batalla legal de seis años. Con ello, en el acuerdo se les prometen 24 millones de dólares más diferentes premios que igualarán el ingreso que actualmente perciben los hombres.

El debate se levantó en 2016, cuando cinco jugadoras de la selección femenina presentaron una queja a la Comisión de Comisión de Oportunidades e Igualdad en el Empleo de EEUU (EEOC) tras darse cuenta de la discriminación salarial.

El grupo integrado por Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn y Hope Solo, levantó una demanda tres años después con 28 jugadoras dirigida a la federación US Soccer en la Corte Federal de California.

El resultado de ello se vio tras seis años de tramitación, para que finalmente la Federación de Fútbol de Estados Unidos llegara a un acuerdo con las jugadoras.

Será entonces, que se deberán repartir 22 millones de dólares, que equivale a aproximadamente un tercio de lo que habían solicitado en concepto de daños y perjuicios.

Asimismo, la USSF también acordó establecer un fondo con 2 millones de dólares con el objetivo de benefiar a las jugares en sus carreras una vez que se retiren del futbol, enfocado también en los esfuerzos de caridad que realizaron las mujeres para desarrollar el deporte femenino.

U.S. Soccer and the #USWNT have reached an agreement to settle the six-year long equal pay lawsuit, contingent upon a new CBA. Players will receive $22 million + $2 million going into a fund for "post-career goals and charitable efforts." Equal MNT/WNT pay rates going forward. pic.twitter.com/8dAoiilGAa

— Jeff Kassouf (@JeffKassouf) February 22, 2022