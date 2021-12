Noticias Aprueban proyecto que exige entregar contratos a jugadoras de fútbol femenino El fútbol femenino dio un gran paso para su profesionalización. La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y Diputadas, aprobó el proyecto que exige a los clubes generar contratos de trabajo para las jugadoras de fútbol femenino chileno. Esta iniciativa busca profesionalizar el trabajo de las mujeres del fútbol femenino y permitir que reciban una remuneración por este. Además, permite generar las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar su labor de la mejor manera. El proyecto fue presentado en 2019 por la diputada Erika Olivera junto a la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) y recién este año fue analizado, estudiado y aprobado, para llegar al Senado y convertirse en Ley. “El paso que hemos dado hoy es histórico y un impulso al fútbol femenino que, además de dignificar y reconocer el trabajo de las jugadoras a través de un sueldo, crea un estatuto laboral protector para las deportistas”, afirmó la presidenta de la Comisión de Deporte, Erika Olivera. El proyecto beneficiaría al 83% de las jugadoras profesionales de fútbol que actualmente trabajan sin un contrato y sin remuneración, según las cifras publicadas por la “Radiografía al Fútbol Femenino”, presentado por el Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, junto a la ANJUFF. El mismo estudio, publicado en octubre de 2021, reveló que del mismo universo sólo un 4,4% de las encuestadas cuenta con un contrato laboral con el club al que pertenece. Esto es un reflejo de que a pesar de que la FIFA obliga a los clubes a tener una rama femenina, la gran mayoría no les ofrece las condiciones mínimas para resguardar su bienestar deportivo y económico. La diputada agradeció a las integrantes del fútbol femenino y al Ministerio del Deporte por entregar su respaldo al proyecto. “Así como al resto de los diputados presentes que decidieron avanzar para saldar una tremenda deuda que tenemos con las jugadoras de fútbol, en Chile”, concluyó su agradecimiento Olivera.

