Informe internacional de TV y cine califica como “casi nula” la representación trans en la industria

La última edición del informe “Where We Are on TV 2020”, determinó que la participación de la comunidad trans en la TV y el cine es casi nula.

La investigación, analiza la diversidad general de las series en horario estelar y analiza la cantidad de personajes LGBTQIA+ que hay en las redes de cable y los servicios de transmisión para la temporada de televisión 2020-2021.

El estudio levantado por La Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD), reveló que si bien la comunidad ha representado un aumento en su aparición en la pantalla grande y chica, esto aún no presenta un alza significativa.

Fue durante los últimos premios Golden Globes, que se nominó y premio a la primera mujer trans de la historia. En un hecho histórico, M.J. Rodríguez logró quedarse con el galardón a mejor actriz por su rol en ‘POSE’.

Sin embargo, según lo reveló la investigación, de los 773 personajes regulares que aparecen en la televisión en horario estelar, el 9% es parte de la comunidad LGBTQ. Esta es una disminución del porcentaje récord del año anterior de 10.2%.

Respecto a los servicios de transmisión Amazon, Hulu y Netflix, son 95 los personajes LGBTQ regulares en series con guion original, una disminución con respecto al año pasado.

Además, el informe que estudió la temporada 2020-21, reveló que los personajes bisexuales representan el 28% de todos los personajes LGBTQ en las tres plataformas, un aumento del dos por ciento con respecto al año pasado.

Estos números aún se inclinan hacia las mujeres, con 65 mujeres y 33 hombres, y un personaje que no es binario.

The Where We Are on TV report analyzes the overall diversity of primetime scripted series regulars on broadcast networks and looks at the number of LGBTQ characters on cable networks and streaming services for the 2021-2022 TV season.https://t.co/t5B74l15xz

— GLAAD (@glaad) February 17, 2022