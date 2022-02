José Miguel Insulza sobre la crisis migratoria: “El problema de seguridad es que hay personas que no tienen ninguna intención de regularizarse”

En Quien Lo Diría conversamos con José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista y ex ministro del Interior y Seguridad del Estado, sobre la actual crisis migratoria y el Estado de Emergencia en las cuatro provincias fronterizas del norte del país.

El senador se refirió a los hechos de violencia que se han vivido en el norte de Chile, ante la creciente llegada de inmigrantes mediante pasos fronterizos no regularizados. “El Estado de Emergencia afecta a zonas bastante poco pobladas a través de las que pasan la mayor parte de los migrantes ilegales. Porque son los únicos lugares en los que se puede pasar caminando”, explicó Insulza.

El senador se refirió a que el problema que habita en el norte se debe a la poca o nula regularización que existe de los inmigrantes. “El problema de seguridad que está ocurriendo en las regiones del norte es que ha llegado un contingente de personas que no tienen ninguna intención de regularizarse. El problema es la creación de crimen organizado en la zona”, explicó en relación a la legalización de las personas que llegan al país.

“Habría que buscar una solución más simple que decirles tienen que salir del país para que se puedan legalizar, porque sabemos que no van a salir y vamos a tener un problema de legalidad permanente”, señaló el senador del PS.

En relación a las decisiones que se han tomado desde el gobierno, el ex ministro del Interior, señaló que “hay un gobierno muy débil. Las leyes existen para impedir este tipo de cosas, hay que aplicarlas con prudencia. A mi la Ley de Seguridad Interior del Estado no me gusta. No es un problema de falta de leyes, sino de voluntad”.

Un nuevo fallecido en Colchane

Las declaraciones del ex ministro se dan en el marco de una nueva muerte ocurrida en el norte del país. Se trata de un migrante colombiano identificado como Alberto Perea Flores, de 32 años, quien fue encontrado sin vida en las cercanías del poblado de Pisiga Carpa, en las cercanías del Complejo Fronterizo Integrado de Colchane.