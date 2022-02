Maduro responde tras críticas de Boric: “Por ahí ha surgido una izquierda cobarde”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a los últimos presidentes electos en América Latina, entre ellos Gabriel Boric y Pedro Castillo de Perú. En conversación con el programa “Con El Mazo Dando”, el mandatario habló de las críticas que ha recibido su gestión en el país bolivariano.

Una de las críticas fue la del presidente electo Gabriel Boric, quien se refirió a la situación de Venezuela en un programa radial uruguayo donde pudo conversar con José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay.

En la entrevista Boric calificó la gestión de Maduro como un “retroceso democrático” y aseguró que ese no es su “camino”, sino que aspira a construir una “izquierda democrática”.

Sin dar nombres, el mandatario de Venezuela manifestó que “por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente y atacar a la revolución bolivariana”.

“No tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana. Esa izquierda cobarde, es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen y lo peor de todo es que no los van a perdonar, a ninguno. Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí, no digo más solamente muestro el tramojo”, sostuvo.

Asimismo, Maduro cuestionó a “los que repiten las mentiras del imperialismo y de la oligarquía narcotraficante colombiana, repiten las mentiras de Álvaro Uribe e Iván Duque desde una supuesta izquierda progresista”.

Por otra parte, el presidente electo de Perú, Pedro Castillo, sostuvo que piensa crear “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”.

“No soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, dijo, aludiendo también a otros países como Cuba y Nicaragua.