Pepe Mujica conversa con Gabriel Boric: “Cuida el corazón, porque cuando se está aparentemente arriba, no hay que olvidarse de los que están abajo”

El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica conversó con el mandatario electo Gabriel Boric, sobre los desafíos que se vienen para el futuro gobierno de Chile. El ex mandatario uruguayo entregó su apoyó a Boric y le dio una serie de recomendaciones, “Estaré contigo”.

Fue durante la mañana de esta jornada que Mujica y Boric sostuvieron un diálogo a través de la radio uruguaya M24. En la instancia, el ex presidente charrúa expresó una serie de consejos, recomendaciones y buenos deseos para el futuro joven presidente en una entrevista online.

Estoy muy contento por haber tenido nuevamente la oportunidad de conversar, en el medio M24, con un referente personal y latinoamericano como es José Mujica. Debemos escuchar la voz de la experiencia para avanzar en este largo camino! Link: https://t.co/ovciRQP73y pic.twitter.com/dqRaLv4UIw — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 1, 2022

“Pepe sabe que es un referente para nosotros y que sus consejos creo que fueron bien escuchados. Avanzar paso a paso, pero lentamente para nunca desbarrancarse”, expresó Boric al comienzo de la entrevista realizada vía Zoom y que tuvo como invitado a Mujica.

Al respecto, el ex presidente respondió deseándole suerte y asegurando plena seguridad en la futura labor. “Tengo confianza en tu capacidad, tienes viento fresco, de tener una visión más abierta del mundo progresista”, expresó el charrúa.

Añadió que, durante su mandato se hablaba favorablemente del modelo político chileno, sin embargo su opinión personal era distinta. Mencionó que los chilenos que lo visitaban se referían a la situación chilena como precaria.

“La gente me decía que se endeudaban 20 años para sacar una carrera. Una sociedad puede tener éxito económico y una deuda social terrible. Ese es el trabajo por delante. ¿Qué sentido tiene el crecimiento en la economía si no se eleva al fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte?”, expresó Mujica al ingresar a la entrevista.

Asimismo, el ex presidente advirtió a Boric que “tienes las venas jóvenes, porque te quedan muchas incomprensiones por delante”. Se refirió a que la relación con los poderosos está bañada de egoísmo.

“Queremos que paguen otros, y en el fondo también hay una lucha por un cambio cultural […] la lucha por una humanidad mejor, no solo más rica, sino mejor desde el punto de vista de la conducta humana”, expresó Mujica.

El ex Mandatario le hizo un recordatorio en la conversación radial al futuro Presidente quien lo vio desde su oficina en calle Condell en Providencia: “Recuerda lo siguiente, hay que dejar semilla. Por portentosa que sea la etapa de tu vida, la lucha es más larga que nuestra vida humana, y por lo tanto, es colectiva y hay que preocuparse de que la tarea, que el afán de todos los días, no se coma el porvenir”.

Al respecto el Presidente electo Boric respondió: “De alguna manera, Pepe, somos parte de tus semillas”.

Puede revisar el diálogo completo acá: