Jaime Bassa tras dejar vicepresidencia de la CC: “Esta convención es el espacio más representativo de la historia de Chile”

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, se despidió de su cargo con un emotivo discurso que incluso lo llevó a las lágrimas.

Antes de que Elisa Loncon diera su discurso frente a la Convención, Jaime Bassa, entregó un emotivo e improvisado discurso frente a los convencionales constituyentes, destacando la dificultad que tuvo el inicio del trabajo.

“Es una institucionalidad que nos ha costado mucho levantar, primero por lo obvio, empezamos desde cero, la relación con el Gobierno fue muy trabajada, difícil, fue mejorando con el tiempo, pero tuvimos momentos incómodos“, expresó el abogado constitucionalista y actual vicepresidente de la testera.

Además, agregó que: “Aquí el tema no es qué es lo más fácil, el desafío es cómo generamos las condiciones institucionales, políticas, sociales, culturales y por sobre todo económicas, materiales, para que esa diversidad se exprese plenamente, para que nunca más esa diversidad sea reprimida. Para que nunca más esa diversidad sea invisibilizada“.

Sobre el diálogo que se logró construir al interior del órgano redactor de la nueva Carta Magna para el país, Bassa enfatizó en que existió “un consenso que se construyó de manera artificial, de manera forzada, donde se nos obligó muchas veces a concurrir a un espacio de acuerdo sin preguntarnos por las condiciones en las cuales ese acuerdo se construía y muy especialmente sin preguntarnos sobre las renuncias que ese acuerdo significaba“.

“Hoy estamos aquí para decir que no queremos renunciar a nuestras diferencias, queremos construir con ellas, y ojo, no es la reivindicación de la política, de la identidad, como algunos quieren instalar, de que aquí hay nichos de pueblo que intentan separarse del resto”, expresó.

Finalmente, aprovechó de agradecer a su familia, al Frente Amplio y a la presidenta Elisa Loncon, además del resto de los convencionales y pidió que “no caigamos en la tentación, especialmente las élites, de ningunear las palabras nuevas que hemos escuchado. No tenemos derecho a ningunear la forma en que esas voces se han alzado. No porque el contenido de lo que digan sea algo que escuchamos por primera vez, lo vamos a calificar de ruido. Eso representa pueblo y estamos aquí para representar al pueblo“, cerró.