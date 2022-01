Elisa Loncon y su último discurso como presidenta de la CC: “Una mujer Mapuche puede gobernar una institución que marca los destinos de nuestro país”

Elisa Loncon, actual presidenta de la Convención Constitucional se despidió de su cargo tras seis meses desde la instalación del órgano. En un discurso marcado por la valoración del trabajo realizado y la emotividad, la actual líder del órgano dijo adiós a su cargo.

“Después de tanto andar nos hemos encontrado. Hace 6 meses empezó una extraña historia para los 200 años de Chile, que hoy es verosímil y real. Alegrémonos, nuestra democracia está recorriendo caminos anchos y al pie firme, a pesar de todas las dificultades, esta Convención, que es el órgano institucional más transversal de nuestro sistema político, recorre y camina territorios“, comenzó Elisa Loncon en el inicio de la sesión en el ex congreso.

Además, destacó el rol que ha tenido la institución y la importancia de que una mujer Mapuche la lidere. “Seguimos democratizando nuestro país. De todas maneras, hace 6 meses comenzábamos esta extraña historia para el pueblo de Chile, que hoy por hoy ya es familiar. Una mujer mapuche puede gobernar una institución que marca los destinos de nuestro país. Este es un hecho político importantísimo para la historia del país“.

“La convención es de todos y todas, en mayúsculos desafíos que nos encontramos en el diálogo. Esta convención no está escrita sólo por los estudiosos y eruditos, sino que se ha transformado en un hecho de grandes proporciones. Estamos elaborando una nueva forma de democracia para el país. Agradecemos por eso los parabienes que hemos recibido desde todos los lugares del planeta“, agregó.

Tras un complicado inicio el 4 de julio pasado, el órgano encargado de entregarle una nueva constitución para Chile, finalmente se ha podido establecer un trabajo serio y contundente. Así lo detalló la convencional: “Al principio no teníamos nada, pero acá estamos y esto se debe a las instituciones republicanas y valiosas que tiene nuestro país“.

Finalmente, quiso hacer un llamado a valorar a los pueblos originarios de nuestro país y valoró que la nueva constitución debe hacerse con un respeto por estos. “Las naciones originarias somos agentes democratizadores, que traemos profundos pensamientos para repensar nuestra vida digna. Somos cultura viva, somos lenguas diversas, y no dialectos, como dicen los que nos quieren negar. Tenemos un desafío histórico en el Wallmapu, de no heredar más cicatrices. Sepan ustedes que nada de lo que he hecho ha sido en contra de los pueblos y de las naciones originarias“, concluyó.