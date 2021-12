Covid-19: Minsal reporta que Chile superó los 10 millones de vacunados, pero hace un llamado a los rezagados por la nueva variante

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que nuestro país ya superó las 10 millones de dosis de refuerzo administradas desde el 11 de agosto de este año. Ahora empieza el proceso de los rezagados para que acudan a los vacunatorios, tras la llegada de la variante Ómicron del Covid-19.

“El esquema completo ha ayudado de forma muy importante a disminuir la posibilidad de enfermar gravemente y por lo tanto evitar la hospitalización y los ingresos a las UCI”, afirmó Paris, a través de una declaración pública.

Además el Secretario de Estado recalcó que “Chile ha sido destacado a nivel internacional por colocar la dosis de refuerzo, ocupando actualmente el lugar número 1 de los países que más refuerzo han aplicado a su población a nivel mundial”. Sin embargo, el Ministro dio a conocer su preocupación por los rezagados que aún no se han inoculado.

Fuente: Minsal

“Según lo que hemos informado con mucha anticipación, desde el 1 de enero del año 2022 se inhabilitará el pase de movilidad para todos los mayores de 18 años que no cuenten con su dosis de refuerzo transcurridos seis meses después de su última inoculación. Esto nos preocupa, ya que son más de 500 mil las personas sobre los 45 años de edad que al 19 de diciembre llevan más de seis meses después de su segunda vacuna y aún no han asistido a recibir su dosis de refuerzo correspondiente”, enfatizó el Ministro Paris.

“Al día de hoy, son más de 1 millón 100 mil personas, entre los 18 y 44 años de edad que al llegar al 1 de enero cumplirán más de seis meses desde que recibieron su segunda dosis, por lo tanto, más de un millón de personas podrían no contar con su pase de movilidad, ya que automáticamente quedará inhabilitado en esa fecha”, comentó la autoridad de salud haciendo un llamado a acudir a los vacunatorios.

Respecto a la llegada de la variante Ómicron en Chile, que se han confirmado 29 casos activos, el gobierno concluyó que “es muy importante asistir esta semana a los vacunatorios dispuestos en todas las regiones del país para recibir su dosis de refuerzo. Esta semana por calendario todas las personas de 12 años o más, que hayan completado su vacunación al 22 de agosto, pueden recibir su dosis de refuerzo. No recibirla no solo significa dejar de contar con el pase de movilidad, sino también significa no contar con esta dosis de refuerzo ante la llegada de la nueva variante Ómicron”.