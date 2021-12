Michelle Bachelet ante acusaciones de intervencionismo: “¿Alguien podría pensar que un ex presidente no tiene opinión?”

A poco tiempo desde la apertura de mesas en territorio nacional, ya hay personas emitiendo su voto desde tempranas horas de la mañana. Desde los candidatos presidenciales, Gabriel Boric y José Antonio Kast, hasta otros personajes relevantes de la política nacional ya han acudido a las urnas. Una de ellas fue la ex presidenta Michelle Bachelet, que ya fue a votar y aprovechó de responder preguntas de la prensa.

La Alta Comisionada se refirió, entre otras cosas, a las acusaciones de intervencionismo que se dieron luego de que ella diera su apoyo explícito al candidato de Apruebo Dignidad. Incluso el abanderado del Frente Social Cristiano fue una de las personas que señaló que lamenta “que ella haya hecho un intervencionismo de ese tipo sabiendo que representa a todos los chilenos en el exterior”.

Ante eso, Bachelet descartó que existiera intervencionismo, asegurando que “para nada. ¿Qué es intervencionismo? Cuando un gobierno usa recursos propios para apoyar un candidato, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo soy ex presidenta, ¿alguien podría pensar que un ex presidente no tiene opinión? ¿Y además, alguien podría estar sorprendida de cuál es mi opción? Francamente, es muy raro eso”.

La ex mandataria además, sostuvo que “siempre es necesario dar una opinión. Chile ha tenido un desarrollo los últimos años difícil políticamente y, por lo tanto, por un lado yo puedo dar una opinión, pero además manifestar que hay que tener tranquilidad“.

Finalmente, Bachelet destacó la importancia de acudir a votar, ante la abstención presente en las últimas elecciones. “Es importante [votar]. Nadie puede ser indiferente, porque tiene que ver con el futuro de nuestro país. Yo les pido, los invito, a que vayan a votar a sus distintos locales (…) Y que lo hagan además con alegría, porque el poder estar en una democracia donde podemos elegir es algo que muchas veces los chilenos lo tomamos como gratuitamente“, expresó.