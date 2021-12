Noticias Michelle Bachelet confirma apoyo a Gabriel Boric: “No da lo mismo por quién votar” Desde su llegada a Santiago se levantaron las dudas sobre si Michelle Bachelet entregaría un apoyo explícito a Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta presidencial. La expresidenta y Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU volvió a nuestro país como es tradición para pasar las fiestas de fin de año con su familia, pero el timing de su regreso nunca pareció coincidencia. Ahora, Bachelet confirmó su respaldo a Boric de cara al balotaje. A través de un video de su fundación Horizonte Ciudadano, la ex mandataria llamó a ejercer el derecho a voto este 19 de diciembre, respetando a quienes piensen distinto: “No da lo mismo por qué candidato se vota, y por eso yo voy a votar por Gabriel Boric… Nadie puede quedar indiferente. Elegir un presidente que realmente pueda asegurar que nuestro país siga en una senda de progreso para todos. Una senda de mayor libertad e igualdad. De Derechos Humanos que se respeten. De un medio ambiente sostenible… Quiero hacer un llamado a mis compatriotas de que asistan a votar tranquilamente y respetando a quienes se sientan diferentes”. Durante la jornada del lunes 13 de diciembre trascendió que Michelle Bachelet había sostenido una reunión con Gabriel Boric para hablar de un posible respaldo a su candidatura presidencial. Por su parte, José Antonio Kast había expresado deseos también de juntarse con la ex presidenta de cara al balotaje. A su vez, acusó que la Alta Comisionada debería preocuparse de no cometer ‘intervencionismo electoral’. Puedes ver sus palabras a continuación: Desde Santiago, la ex Presidenta @mbachelet nos recuerda lo importante que está en juego en estas elecciones presidenciales: “No da lo mismo por qué candidato se vota, y por eso yo voy a votar por @GabrielBoric“🌳.#BoricPresidente #BoricPresidentedeChile pic.twitter.com/BoLXEOjSTy — Horizonte Ciudadano 🌳 (@h_ciudadano) December 14, 2021

[{"id_post":44950,"post_title":"Claudia Pascual (PC) : \u201cEntiendo que el norte es no m\u00e1s AFP. Que yo sepa no se ha renunciado a eso program\u00e1ticamente\u201d","post_link":"\/entrevistas\/2021\/12\/14\/claudia-pascual-pc-entiendo-que-el-norte-es-no-mas-afp-que-yo-sepa-no-se-ha-renunciado-a-eso-programaticamente.html","post_date":"Dic 14 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/12\/file_20201106064148-545x306.jpeg","tag_principal":false},{"id_post":44953,"post_title":"Mauricio Morales tras debate Anatel: \u201cTriunf\u00f3 parad\u00f3jicamente el gradualismo, la moderaci\u00f3n y no las perspectivas refundacionales\u201d","post_link":"\/entrevistas\/2021\/12\/14\/mauricio-morales-tras-debate-anatel-triunfo-paradojicamente-el-gradualismo-la-moderacion-y-no-las-perspectivas-refundacionales.html","post_date":"Dic 14 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/11\/Morales-768x452-1-520x306.jpeg","tag_principal":false},{"id_post":44949,"post_title":"Paula Daza cuestiona test de drogas de Boric: \u201cLo correcto para saber si una persona ha consumido en el mediano plazo es el examen de pelo”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/12\/14\/paula-daza-cuestiona-test-de-drogas-de-boric-lo-correcto-para-saber-si-una-persona-ha-consumido-en-el-mediano-plazo-es-el-examen-de-pelo.html","post_date":"Dic 14 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/12\/file_20211126150555-545x306.jpeg","tag_principal":"Ahora es cuando"}]