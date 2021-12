Michelle Bachelet y Gabriel Boric sostuvieron reunión privada de cara a la segunda vuelta

Durante la jornada de ayer, la ex Presidenta Michelle Bachelet se reunió- en una residencia de sus familiares- con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Esto, no estaba anunciado públicamente y según fuentes de T13 la ex mandataria estaría preparando cómo anunciar su apoyo a Boric.

En este contexto, las fuentes de T13 aseguraron que la posición de la Alta Comisionada no es intervencionismo, ya que eso solo incluye al gobierno de Sebastián Piñera. Además, mencionaron que está en todo su derecho de manifestar y expresar su opinión.

La jefa de campaña del candidato presidencial Gabriel Boric, dijo que aún no había ninguna reunión programada de Bachelet. “Hasta la fecha no hay nada programado. Sabemos que la Alta Comisionada ha llegado al país, creo que nadie tiene duda de su compromiso con la democracia y con nuestra patria, en ese sentido yo espero que obviamente sea partidaria y apoye a nuestro candidato presidencial pero es ella quien tiene que informar cómo y cuándo podrá hacer alguna opción si es que ella lo estima conveniente”, confirmó Siches.

Como lo hace todos los años, Michelle Bachelet arribó al país para permanecer hasta los primeros días de enero y pasar las fiestas de fin de año con su familia. Así también participar en el proceso electoral el próximo domingo 19 de diciembre.

Cabe mencionar que la reunión de Bachelet y Boric se venía programando hace un par de semanas, según La Tercera . Además, la junta se dio luego de que el candidato de Apruebo Dignidad recibiera el apoyo de ex concertacionistas como Ricardo Lagos.

El comando de Gabriel Boric fue consultado por lo sucedido, pero evitaron referirse al asunto.

Por su parte, José Antonio Kast manifestó que Bachelet no se debía “mezclar en la política contingente”, así también hizo presente de que en el caso que se reuniera con Boric, también lo tenía que hacer con él. “Yo no sé si él (Boric) se habrá reunido con la Presidenta, es probable que tengan una reunión y si fuera así, a mí también me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos”, afirmó el republicano.