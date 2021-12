Elecciones 2021: Lo que NO tienes que hacer a la hora de votar

A medida que avanza la jornada de elecciones, es necesario recordar no sólo lo que necesitas saber y llevar para poder emitir tu voto, sino también lo que no debes hacer. Te contamos las reglas que no debes olvidar para ejercer tu derecho a sufragio sin inconvenientes.

No usar prendas o accesorios con propaganda

De acuerdo a la Ley 18.700 sobre Votaciones y Escrutinios, no se pueden realizar actos políticos ni hacer propaganda electoral por alguno de los candidatos de forma explícita fuera de los plazos. Los días de votación esta propaganda no está permitida, por lo que en caso de usar poleras, chapitas, mascarillas u otras prendas alusivas a una de las opciones, podría ser sancionado.

Fotografiar la papeleta

La misma ley prohibe fotografiar el voto. Esto con el fin de evitar el cohecho, es decir, que exista un incentivo monetario para votar por uno u otro candidato. Tomarle una foto a la papeleta podría ser evidencia de esto por lo que, en conjunto con otros actos, está prohibido.

La sanción por incumplir esta norma podría variar entre una multa de 10 UTM y una máxima de 50 UTM, además de presidio menor en su grado medio para quienes ofrezcan pagar o presionen a otros para votar por un candidato específico. Para quien emite el voto, arriesga una multa de entre 1 y 3 UF.

Incumplir protocolos Covid

Si bien las cifras de contagios de covid-19 se mantienen bajas, la pandemia sigue activa y el proceso eleccionario cuenta con protocolos pertinentes. Cada establecimiento cuenta con sus propios aforos y medidas que cumplir, aunque algo obligatorio en todos los recintos del país es el uso de mascarilla y respetar las distancias correspondientes, para cuidar la salud propia y la de los demás asistentes. Obstaculizar la votación

La legislación sanciona a quienes impidan ejercer sus labores a miembros de la Junta Electoral, vocales de mesa y colegios escrutadores. En caso de hacerlo, se arriesga a una sanción de presidio menor en su grado mínimo o medio dependiendo del caso. Por otra parte, también está prohibido impedir a un votante ejercer su derecho a sufragio a través de amenazas, quitar la cédula de identidad u otros medios violentos. En ese caso, la pena podría ser presidio menor en su grado medio o presidio mayor en su grado mínimo.