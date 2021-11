Daniel Jadue se retracta de dichos sobre votantes de Parisi: “Lo que dije fue un error”

“Son tremendamente individualistas y solo buscan más plata en el bolsillo”. Con esas palabras se refirió Daniel Jadue a los votantes de Franco Parisi, tercera mayoría en la primera vuelta presidencial, desatando una polémica inmediata dentro de la campaña de Gabriel Boric. El propio Boric rechazó las palabras de Jadue, asegurando ‘no creo que tenga razón’ sobre su análisis. Ahora, el mismo Daniel Jadue salió a retractarse.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Recoleta reconoció que ‘lo que dije fue un error’:

“Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile”.

Las palabras de Jadue ya habían sido criticadas también por Franco Parisi, quien le respondió:

“Debe preocuparse de su municipalidad en vez de hacer comentarios que van a perjudicar la candidatura de su sector”.

Puedes ver el mensaje de Jadue aquí abajo: