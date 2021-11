Parisi espera por resultados de PCR en EE.UU pero adelanta que estos “no son alentadores”

Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente, afirmó que se realizó un test de PCR para poder viajar a Chile, pero no ve con ojos optimistas el resultado.

Tras afirmar que los resultados de su último PCR eran “inconclusos”, el candidato del Partido de la Gente detalló que volvió a someterse a un testeo. De hecho, desde el Minsal aseguraron que el término “inconcluso” no existe como un tipo de respuesta para un examen de este tipo.

“Los resultados de las PCR en nuestro país son positivos, negativos o indeterminados. Ocasionalmente ha dado indeterminado y es en estas situaciones cuando la calidad de la muestra o el proceso de la toma no ha sido adecuado y se exige una nueva toma de PCR“, declararon desde la entidad.

Durante la noche de este martes, Parisi confirmó en su programa “Bad Boys” en Youtube que se encuentra con “el corazón súper acelerado… es así el proceso, pero es parte de lo que estoy viviendo“, refiriéndose a la elección.

Además, Parisi aprovechó de mostrar que se hizo el test y dijo que es “denigrante que yo tenga que mostrar esto, porque es privado. Como por todo me atacan, ojalá que me dejen tranquilo“, afirmó.

Sobre los resultados del examen que le llegarían mañana, Parisi detalló que estos “No son alentadores, no son aterrantes, pero no son alentadores“.