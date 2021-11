Minsal desmiente a Parisi por resultado de su PCR: “El término ‘inconcluso’ no existe”

Franco Parisi debía llegar este 7 de noviembre, según la programación que había confirmado el propio candidato. Pero Parisi no llegó, ya que según cuenta, su PCR salió ‘inconcluso’.

Según comunicó el fin de semana el Partido de la Gente, el candidato presidencial nuevamente iba a tener que postergar su viaje a Chile, ya que “uno de los resultados del examen PCR salió ‘inconcluso’, razón por la cual no le permitieron abordar el avión“, indicaron desde la tienda.

Durante esta jornada, el ministro de Salud, Enrique Paris, abordó este término utilizado por el conglomerado de Parisi para explicar su fallida llegada al país. “El término inconcluso no existe como respuesta cuando uno se hace un examen de ese tipo“, sentenció el ministro Paris.

Además, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hizo el recordatorio de que todas las personas que viajen a Chile, ya sean chilenos o extranjeros “deben contar con un test PCR no más allá de 72 horas. No sirven ni los antígenos, ni los anticuerpos, tiene que ser un test PCR. Los resultados de las PCR en nuestro país son positivos, negativos o indeterminados. Ocasionalmente ha dado indeterminado y es en estas situaciones cuando la calidad de la muestra o el proceso de la toma no ha sido adecuado y se exige una nueva toma de PCR“, explicó Daza.