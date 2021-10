Alec Baldwin habló tras matar accidentalmente a una compañera: “Mi corazón está roto”

Una genuina pesadilla está viviendo el actor Alec Baldwin y todo el personal de la película ‘Rust’. Durante la grabación el intérprete disparó una pistola, supuestamente de utilería, que contenía una bala de verdad que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins, además de herir de gravedad al cineasta Joel Souza.

Tras declarar ante la policía y ser liberado sin cargos, Alec Baldwin tomó sus redes sociales para expresar su dolor por el incidente, cuyo responsable todavía está siendo investigado. A través de su Twitter, Alec Baldwin escribió:

“No hay palabras para expresar mi shock y dolor por el trágico accidente que le quitó la vida a Halyna Hutchins, madre, esposa, y querida colega de todos nosotros. Estoy colaborando completamente con la policía para entender cómo sucedió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciendo mi amor y apoyo a su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos quienes amaron a Halyna”.

Acorde a Variety, el sindicato de trabajadores de efectos especiales reveló que la pistola de utilería tenía una bala real en su cámara, por razones que aún se desconocen. El propio sindicato comunicó además que ninguno de sus integrantes estuvo a cargo del set, efectos o decoración de ‘Rust’, los cuales fueron montados y coordinados por trabajadores locales de New Mexico.

Puedes ver el mensaje original de Alec Baldwin a continuación:

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

