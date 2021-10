Provoste responde ante dichos de Galli: “Desmanes y saqueos solo ayudan a la extrema derecha y quienes no quieren cambios”

Yasna Provoste se refirió a las acusaciones del subsecretario Juan Francisco Galli , que acusó a la candidata y a Gabriel Boric de ser responsables de los desmanes del 18-O.

La candidata de Nuevo Pacto Social explicó que los desmanes y saqueos que se registraron en el marco de la conmemoración del estallido social, sólo le sirven “a la extrema derecha y a quienes no quieren cambiar nada en el país“.

Provoste además subrayó que “el responsable del orden público es el Gobierno, no es la oposición, no son las candidaturas, no es el Parlamento, no son los alcaldes ni es la Convención, es el Gobierno, y esto lo digo porque uno escucha al Gobierno y a sus voceros y escucha a los candidatos de extrema derecha y de derecha y parece que el país lo está gobernando cualquiera menos ellos“.

La otrora presidenta del Senado, recalcó que llama la atención que “durante largos momentos las cámaras de televisión grababan situaciones de personas que estaban realizando desmanes graves, intentos de saqueos o saqueos y no llegaba ni un solo policía”. Además, acusó al gobierno de lograr la coordinación entre policías para establecer la diferencia entre quienes van a delinquir a las protestas y quienes se manifiestan de manera legítima.

En diálogo con Cooperativa, la abanderada de la ex Nueva Mayoría también comentó sobre el proyecto de indulto, que ha sido altamente criticado por el oficialismo. “El proyecto que hemos presentado ha logrado colocar de relieve la situación abusiva de las prisiones preventivas. Segundo, el mismo proyecto de ley, en su artículo segundo, establece el tiempo y dice ‘para aquellas situaciones ocurridas entre octubre del 2019 y diciembre del 2020’, entonces tratar de vincular las manifestaciones violentas de antes de ayer con el proyecto de indulto es simplemente ignorancia, mala fe o problemas de comprensión lectora“, cerró.