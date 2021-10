Gabriel Boric respondió a Kast: “No tengo problemas en hacerme un test de drogas”

De todos los momentos que marcaron el debate presidencial del 11 de octubre, quizás el que dejó más comentarios fue el cruce entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Luego de que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad emplazara a su par del Partido Republicano a transparentar las sociedades fiscales que tiene en Panamá, Kast lo condicionó a que Boric mostrara ‘su ficha médica y se hiciera un test de drogas’.

En conversación con Canal 13 el día después del debate, Boric respondió a Kast y aceptó sus condiciones:

“No tengo ningún problema en hacerme un test de drogas, yo no consumo droga. No tengo ningún problema en hablar de salud mental públicamente”.

Gabriel Boric además agregó que “tengo las manos y los pulmones limpios”.

El candidato también se refirió a su salud mental, en referencia a su tratamiento por Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que tuvo durante el 2018:

“Mi ficha clínica va a decir que tuve una caída hace cuatro años donde me fracturé la clavícula y que estuve internado por Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en el Hospital Horwitz de la Universidad de Chile el 2018. Gracias a que pude acceder a tratamiento hoy tengo un TOC absolutamente controlado y que me permite ser completamente funcional”.

En el debate televisado, Boric emplazó a Kast diciéndole:

“Cuando tú hablas de patriotismo y cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y tus bots en redes sociales están permanentemente aludiendo a eso, yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá mediante un notario -que seguramente hoy día olvidaste tu nombre- y que evaden impuestos en Chile. Eso a mí me parece que es tremendamente vergonzoso”.

Ante eso, Kast replicó:

“Yo te invito mañana a que nos encontremos para hacernos un test de droga, para que mostremos nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile. ¿Cuántas veces has contrato tú a alguien?, ¿cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado? Me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas”.