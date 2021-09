Sichel reconoce haber usado sus retiros y propone sacar el 100% de los fondos si avanza el nuevo proyecto

Después de haberse negado a responder si es que había retirado alguno de sus 10% de fondos previsionales, este jueves Sebastián Sichel reconoció que sí uso el beneficio. Adicionalmente, el abanderado oficialista planteó que en caso de avanzar el cuarto retiro, debería considerarse sacar el 100% de los fondos “para guardarlos lejos de los burócratas y la política”.

“Si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros“, estableció el ex ministro. En esa línea, Sichel argumentó que “es el único camino que queda, porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar sus programas de gobierno, como Gabriel Boric, o aquellos que explícitamente digan que quieren expropiar nuestros fondos para garantizar programas inviables”.

“Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de nuestros fondos para mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a APV y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables”, declaró.

Tengo una responsabilidad y un compromiso con las personas: no voy a permitir que a los chilenos les quiten los ahorros de toda su vida #SichelDefiendeTusAhorros pic.twitter.com/pF1CDFVbXy — SichelPresidente (@sebastiansichel) September 30, 2021

La declaración llega después de que el candidato haya sido emplazado por la prensa e incluso su propio vocero a transparentar su situación.