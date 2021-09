Cuarto Retiro: Qué necesita el proyecto para ser aprobado en el Senado

Durante la jornada del 28 de septiembre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales. Ahora, el debate se traslada al Senado en su segundo trámite y el futuro de la iniciativa es incluso más incierto.

Según aseguró el senador independiente Pedro Araya en el programa ‘Quién Lo Diría‘, el proyecto podría estar en discusión la próxima semana y “va a haber bastante más dramatismo, porque hoy no están los votos asegurados para aprobar el proyecto”.

¿Cuántos votos se necesitan para aprobar el cuarto retiro?

Para que la iniciativa se apruebe se necesita un quórum de 3/5, por lo que 26 senadores deberán votar a favor. El escenario no es el mejor, porque la oposición cuenta con 24 representantes en el espacio, pero no todos van a darle el respaldo. Por otro lado, el oficialismo también está dividido, entre quienes lo apoyan, lo rechazan y quienes se han declarado públicamente en reflexión. Con ese panorama, la predicción de los votos no es fácil.

Hasta ahora, al menos 11 senadores han declarado su apoyo a un nuevo retiro, incluida la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste. A ella se suman:

Loreto Carvajal (DC)

Francisco Huenchumilla (DC)

Pedro Araya (IND)

Alejandro Guillier (IND)

Carlos Bianchi (IND)

Alfonso de Urresti (PS)

Guido Girardi (PPD)

Juan Ignacio Latorre (RD)

Alejandro Navarro (PP)

Manuel José Ossandón (RN)

Por otra parte, 10 senadores ya han manifestado su postura en contra, incluso figuras de la coalición Nuevo Pacto Social que parecen haberse desmarcado de su candidata. Entre ellas, se encuentra la senadora Carolina Goic (DC), que declaró hace semanas que incluso esperaba que no pasara de la Cámara. A ella se suman:

Juan Pablo Letelier (PS)

José Miguel Insulza (PS)

Felipe Kast (Evópoli)

Francisco Chahuán (RN)

Juan Castro (RN)

José García Ruminot (RN)

Juan Antonio Coloma (UDI)

Iván Moreira (UDI)

José Durana (UDI)

Con el avanzar de los días, probablemente más parlamentarios den a conocer sus posturas o las transparentarán durante la discusión.