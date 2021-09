Senadora Goic reitera su rechazo al cuarto retiro: “Espero que no pase de la Cámara”

La senadora Goic, de la Democracia Cristiana, abordó el panorama en torno al cuarto retiro de fondos, que se votará en la jornada de este miércoles 22 de septiembre.

Consultada por las autocríticas que se hacen desde la Democracia Cristiana, especialmente sobre las últimas elecciones presidenciales y las primarias de este año, Goic fue clara. “Lo peor que se puede hacer es seguir caminando como si no estuviera pasando nada. Hay que asumir que lo que pasó en el partido fue muy duro, quedó fracturada la institucionalidad. No podemos hacer como si no pasó nada y dar vuelta la página“, indicó.

En la misma línea, la senadora es optimista con respecto del futuro de su partido. “Espero que no se repitan los errores que tuvimos antes como partido y que pensemos en un proyecto político común“. Asimismo, agregó que: “Me parece que la Democracia Cristiana debe dejar que entre aire nuevo en el partido“, sostuvo.

Finalmente, consultada por su postura en torno al cuarto retiro de fondos desde las AFP, la senadora Goic fue tajante.

“Espero que el cuarto retiro no pase de la Cámara. Hay un antes y un después en esta discusión, respecto de las ayudas que llegaron a la gente”