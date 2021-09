Wikipedia: ¿Era cierto el dato que encontró Provoste sobre Sichel en el sitio?

Durante la noche del miércoles se realizó el primer debate presidencial en camino a la primera vuelta. El encuentro dejó declaraciones cruzadas, posturas claras y algunos dichos que sembraron dudas. Uno de ellos fue una aseveración sobre el pasado laboral de Sebastián Sichel (Chile Podemos +), dicha por la candidata demócrata cristiana Yasna Provoste. La abanderada aseguró que el candidato oficialista había sido lobbista en un momento de su vida, algo negado por él. Lo llamativo fue que este dato habría salido de Wikipedia.

#DebateCHVCNN | Sebastián Sichel: “No estoy de acuerdo con el impuesto a los súper ricos. Hay que subir los impuestos a actividades dañinas, hay que bajar los impuestos a las empresas, hay que dejar de ahogar a la gente con impuestos”. 📺 EN VIVO: https://t.co/0eTI0goBJx pic.twitter.com/wuhc1sf7Kk — CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2021

Más allá de las risas que causó en redes por citar desde la conocida página, sembró dudas respecto a si lo que había dicho era la verdad o no. Aquí te contamos qué hay de cierto y qué no.

Antes que nada, ¿Qué es el lobby?

De acuerdo a la plataforma de la Ley del Lobby, es la “gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas (…) que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funcionen, deban adoptar los sujetos pasivos conforme a la ley“.

El lobby en Chile está regulado y es una actividad que debe ser fiscalizada, normada bajo la Ley N° 20.730 en 2014. A través de la plataforma online, es posible acceder a los registros de las audiencias, con los datos de las personas involucradas y un resumen de lo que se habló.

Los registros existen desde el año que fue promulgada la ley. No existen registros de lobby antes de eso, no porque no existiera, sino porque aún no estaba regulado.

¿Es cierto lo que dice Wikipedia sobre Sebastián Sichel?

“Entre 2011 y 2013 fue director de asuntos públicos en Burson-Marsteller Chile,​ una compañía multinacional de relaciones públicas y que fue una de las primeras empresas en Chile que reconoció dedicarse al lobby en el país“, es lo que señala Wikipedia sobre el candidato.

De acuerdo al perfil “Quién es el candidato presidencial Sebastián Sichel“, elaborado por Pauta, el candidato sí ocupó ese cargo en la empresa señalada. Además, él mismo lo resalta en su perfil de LinkedIn.

Burson-Marsteller, la empresa mencionada, se describe a sí misma como “una de las agencias de comunicaciones integradas líderes en el mundo”. “Provee a los clientes con pensamiento estratégico y ejecución de programas en una amplia gama de relaciones públicas, asuntos públicos, reputación y gestión de crisis, publicidad y estrategias”, lista en la descripción también de LinkedIn, destacando que es una empresa internacional.

La empresa fue ligada con el lobbismo hace años, en “Quién es quién en el mundo de los lobbistas chilenos” de Magdalena Winter en Economía y Negocios, en 2006. En el reportaje, se señala a la empresa como una de las pocas en Chile que “reconocían abiertamente que practicaban el lobby”. Incluso se cita a su entonces gerente general, Emilio Sanfuentes, que afirmaba su política era “hacer explícito, en nuestra primera comunicación, el nombre del cliente y el tema sobre el cual queremos dar a conocer una posición o entregar información”.

¿Quiere esto decir que Sichel fue lobbista?

No necesariamente, pero tampoco puede descartarse. Al no haber registro previo al 2014 sobre el lobby en Chile, no se puede comprobar que Sebastián Sichel lo haya hecho o no.

En Twitter, Gabriel Alemparte, abogado y ex jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, aseguró que Sichel “sí se dedicó a Lobby en su empresa y en Burson-Marsteller”. Destacó además que “que no aparezca en Ley de Lobby es porque está comenzó a regir en 2014 y llamados no se registran”, asegurando que recibió sus llamados.

Esta aseveración, al no haber registros, no es comprobable de por sí.