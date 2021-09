Aborto: El dato erróneo que planteó José Antonio Kast durante el debate

El debate tuvo muchos momentos importantes y muchas frases que dieron de qué hablar. Por ejemplo, “en los países donde hay aborto libre, la tasa de mortalidad materna es mucho más alta“, fue lo que dijo José Antonio Kast al ser consultado sobre aborto. Por sus dichos, el candidato del partido del Partido Republicano rápidamente fue tendencia en las redes y no precisamente porque le encontraran la razón.

#DebateCHVCNN | José Antonio Kast: “En los países donde hay aborto libre, la tasa de mortalidad materna es mucho más alta”. 📺 EN VIVO: https://t.co/0eTI0goBJx pic.twitter.com/vNgljlGUW8 — CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2021

Más tarde, el candidato aseguró que “el dato está públicamente en todas partes. Usted puede buscar en distintas instituciones”, al ser consultado sobre su afirmación. Pero, ¿es cierto? Aquí te contamos lo que dicen los datos.

¿La mortalidad materna es más alta en países con aborto libre?

El artículo “El aborto como impacto en la mortalidad materna: ¿legalización o desarrollo humano?“, publicado en la Revista chilena de obstetricia y ginecología, no respalda la afirmación del candidato. El artículo, que es una respuesta a otro que asegura que Chile tiene menos mortalidad materna que Cuba porque aquí está penalizado el aborto, presenta evidencia comparativa con otros países.

“Los países en donde el aborto a solicitud está penalizado se observa que la tasa de mortalidad materna es mayor en comparación con los países donde el aborto a solicitud se encuentra despenalizado, existiendo controversia entre países tales como Chile donde la tasa de mortalidad materna es menor a pesar de estar penalizado siendo la diferencia el índice de desarrollo humano alto”, explica el estudio, presentando un cuadro comparativo con las cifras al año 2015.

La Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher también tienen un estudio, que analizó la mortalidad materna y el aborto entre 2010 y 2014. Publicado en la revista científica The Lancet, este artículo también asegura que “cuando los abortos se realizan de conformidad con las directrices y normas de la OMS, el riesgo de complicaciones graves o muerte es insignificante“.

“Como muchos otros procedimientos médicos comunes, el aborto es muy seguro cuando se realiza con arreglo a las directrices médicas recomendadas, y esto es importante tenerlo presente”, destaca, aclarando que “en los países de altos ingresos de América del Norte y Europa occidental y septentrional, donde el aborto es ampliamente legal y los sistemas sanitarios son sólidos, la incidencia de los abortos peligros es la más baja del mundo“.

Por otro lado, un estudio más reciente del año 2019, también desmiente el argumento del candidato. “Abortion laws reform may reduce maternal mortality: an ecological study in 162 countries“, publicado en BMC Women’s Health, asegura que “los abortos inseguros son una de las causas más comunes de mortalidad materna. Las muertes maternas relacionadas al aborto son más altas en los países con las leyes más restrictivas“.