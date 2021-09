Partido de la Gente respalda a Parisi: “Cada uno tiene su vida privada”

En medio de la controversia que rodea a Franco Parisi, el Partido de la Gente salió durante la tarde del lunes a respaldar a su candidato presidencial. Ante las revelaciones expuestas por Tele13, de que el abanderado tiene una deuda por pensión alimenticia de 207 millones de pesos, el partido aseguró que “cada uno tiene su vida privada“.

Desde el Partido de la Gente reconocieron que Parisi sí mantiene un procedimiento judicial y que está con arraigo nacional. Sin embargo, negaron que esto sea por una deuda de pensión alimenticia y fueron enfáticos en defender la vida privada de su candidato presidencial.

“Cada uno tiene su vida privada. Muchas veces no necesitamos publicarlo, porque para ser un candidato, hay cosas de mi vida privada que no necesitan estar en la palestra porque no tienen nada que ver con las capacidades que uno tenga para ejercer un cargo público“, sostuvo Elizabeth Rodríguez, vocera del partido y abogada de Parisi.

Además, Rodríguez señaló que “nosotros como Partido de la Gente vamos a presentar una acusación formal al CNTV, porque se filtró documentación específica, que tiene naturaleza de reservada y privada, afectando un derecho constitucional que es la honra y la privacidad de la persona”.

Fue clara en señalar que “como Partido de la Gente vamos a respaldar la candidatura de Franco Parisi. Primero que todo, no hay una deuda alimenticia, hay un acuerdo entre Franco Parisi y la madre de sus hijos”. Añadió que la madre cuenta con “el pleno espeto de todos nosotros y de todo este partido por el hecho de ser mujer”.

Desde el partido, aseguran que el candidato vendrá a Chile durante la primera quincena de octubre. Hasta entonces, está abierto a participar de debates de forma telemática.