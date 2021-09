Franco Parisi: Las razones por las que el candidato presidencial no puede volver a Chile

Esta semana es el primer debate presidencial en miras a la primera vuelta en noviembre y la ausencia de uno de los candidatos presidenciales había llamado la atención. Se trata de Franco Parisi, candidato de el Partido de la Gente, que además no ha estado presente en el país hace ya tiempo. Durante la noche del domingo, un reportaje de T13 habría revelado el porqué. Según el reportaje, Parisi tendría una deuda de 207 millones de pesos en pensiones alimenticias por sus dos hijos mayores. A esto se le suma una orden de arraigo vigente.

Según los documentos a los que accedió T13, la deuda estaría en $207.396.092 en perjuicio de sus dos hijos mayores, que viven en Chile. Parisi no pagaría las cuotas pactadas desde el año 2016, por lo que la justicia resolvió en julio de 2020 que debe pagar la suma, más intereses, reajustes y las costas.

En agosto de 2020, se dictaron medidas en su contra, como la suspensión de su licencia de conducir, orden de arraigo y orden de ejecución y embargo de sus bienes, pero no se pudieron llevar a cabo porque sus propiedades en territorio nacional fueron vendidas.

La respuesta del abogado

El abogado de Parisi, Mauricio Pávez conversó con CNN Chile respecto a la situación del candidato. En la entrevista, Pávez aseguró que hace una semana se enteraron del reportaje y que le parece “curioso” e “ilegal” que se revele la información. “Son juicios de materia reservada porque están involucrados menores de edad”, argumentó.

Sumado a eso, la defensa aseguró que Parisi no debe el monto señalado en pensiones alimenticias, porque esta fue acordada mutuamente en 2011.

“Franco Parisi nunca se apersonó en ese juicio, porque se presentó solo la transacción para ser aprobada por el tribunal, la cual fue aprobada en 2011″, sostuvo, añadiendo que “pasaron alrededor de 5 a 6 años y la parte de la madre de los menores solicitó una liquidación”. Estas solicitudes, según él, “nunca fueron notificadas a Parisi“.

En cuanto al arraigo, el abogado lo califica como ilegal. Esto porque fue promulgado cuando el candidato ya se encontraba viviendo en Alabama.

El comunicado de Franco Parisi

Dos horas antes de la emisión del reportaje, el economista publicó en Twitter un comunicado oficial sobre la situación.

“Jamás he sido emplazado legalmente al mismo, no se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar. Atendido lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones a defender mis derechos que se han visto vulnerados“, declaró.

Enfatizó además que “esto lo vivimos en 2013 y después de cuatro años lo gané en la Corte Suprema. Estoy seguro que ganaremos esta contienda legal, pero a mis hijos nunca les ha faltado nada, y nunca les faltará“.

Acompañando en comunicado, Parisi escribe que este es “un nuevo ataque que también terminaremos ganando”.